Ahir era un dia molt esperat per a tothom. O almenys això semblava, perquè durant el matí del primer dia sense l’obligatorietat d’haver de portar la mascareta posada al carrer, a Berga s’hi van poder veure més cares tapades per la tela que sense.

I és que aquest primer dia va coincidir a la capital del Berguedà amb la jornada del mercat setmanal situat al passeig de la Indústria, una de les vies més transitades de Berga. L’aglomeració de gent entre les parades feia que la mascareta fos obligada i això va fer que la gran majoria de vianants, tret d’unes poques excepcions, la dugués ben posada. Encara més, la majoria de les persones que no la portaven eren els mateixos venedors. En aquest sentit, un dels agents de Protecció Civil que patrullaven la zona per tal de fer complir totes les mesures sanitàries vigents assegurava que, tot i que el compliment era generalitzat, algunes persones no en feien cas.

La tendència que es va poder veure al mercat setmanal també es va traslladar a la resta de carrers de Berga, tot i que en menys mesura. A altres vies menys transitades ja es va poder veure més persones que van aprofitar l’ocasió per poder gaudir d’una passejada sense haver de dur la mascareta, tot i que les persones que en portaven encara eren majoria.

Un dels dubtes que generava el final de l’obligatorietat era si la gent portaria la mascareta a sobre, malgrat que no la portés posada, per si es trobava amb aglomeracions o havia d’entrar en espais tancats com podien ser els establiments del carrer. En aquest sentit, però, les persones que no portaven la mascareta posada la duien a sobre, ja fos al braç, penjada al coll o simplement abaixada. Els establiments de Berga no van notar gaire diferència respecte a altres dies. «Tothom està entrant amb mascareta i no hem hagut d’avisar a ningú», va explicar Gemma Sobrevias, la propietària del quiosc La Patumaire, situat en un altre dels carrers que acostumen a acumular més trànsit a la ciutat, com és el passeig de la Pau.

Les botigues de roba tampoc no van notar gaires canvis respecte a les darreres setmanes. «De moment tothom ve amb mascareta, però creiem que segur que hi entrarà gent sense», afirmava una de les dependentes de la botiga Inside, que fins i tot va assegurar haver fet una porra sobre quanta gent entraria a l’establiment sense la mascareta.

A la botiga Golo Golo tampoc no van haver d’avisar a ningú durant el matí d’ahir, però preveient-ho ja disposaven d’algunes mascaretes a disposició dels clients per si algú hi entrava sense.

Realment era el primer dia?

La quantitat de persones que duien mascareta durant el matí d’ahir va sorprendre, per exemple, a Lorena Barrionuevo. «Ens ha sorprès veure tanta gent amb mascareta. Ens hem arribat a preguntar si realment era el primer dia que ens la podíem estalviar a l’exterior. Suposo que hi ha gent que la porta perquè ja estan acostumats i gent que encara la vol seguir portant per protecció», assegurava aquesta berguedana. També li va sobtar l’ús continuat de la mascareta a Mario García, conductor d’autobús de línia. «He fet una volta i m’ha sorprès la quantitat de gent que va amb mascareta», assegurava, tot i pensar que «potser d’aquí a quatre dies no en seran tantes». «He sortit de casa i m’he sentit malament perquè la gent em mirava i tothom la portava», explicava també Susanna Rovira.

Encara algunes reticències

Algunes de les persones que van decidir continuar duent la mascareta coincidien a dir que és necessari mantenir l’alerta, encara que la vacunació avanci i la situació epidemiològica millori. Un d’ells era Pere Gasòliba. «Jo no ho veig gaire clar això d’anar sense mascareta. Jo si veig gent, en seguiré portant, però si estic sol, sí que me la trauré. En tot cas, no ho veig gaire clar perquè s’ha de veure com evoluciona la situació ara sense les mascaretes», assegurava el berguedà. Un altre veí de Berga que va decidir anar a passejar amb la mascareta posada va assegurar que ell estava d’acord amb la relaxació d’aquesta mesura però que «jo no me la trauré». També va afirmar que la gent gran potser té una altra mentalitat i va alertar que «això no s’ha acabat». Tot i això, va elogiar, per exemple, el fet que en el mercat tothom anés amb mascareta, tret d’alguna excepció.

No només la gent gran mantenia la precaució, també les persones que encara no han rebut la vacuna. Com Sílvia Sánchez, que també va decidir portar ahir la mascareta. Va assegurar que «no em sorprèn que tanta gent vagi amb mascareta perquè crec que hi ha moltes persones que s’estimen més ser prudents».