El parc natural del Cadí-Moixeró posa en marxa partir d’aquesta setmana, en col·laboració amb els ajuntaments de Bagà i Gisclareny, una sèrie de mesures a la zona per accedir als Empedrats, com per exemple habilitar 27 places més d’aparcament al voltant de l’Escola de Natura La Salle.

L’objectiu és evitar que s’aglomerin els cotxes i es produeixin problemes de mobilitat i d’accés, com va succeir durant l’estiu passat. De fet, aquest és un dels indrets del medi natural de la comarca que va registrar més afluència de visitants. A més, a pocs quilòmetres d’aquest punt també hi ha les fonts de l’Adou del Bastareny, un altre reclam turístic destacat de la zona.

El director del parc, Jordi Garcia, ha explicat a Regió7 que, per tal d’augmentar la capacitat del pàrquing, s’eixamplarà el camí de pista a l’altura de l’Escola de Natura, just on arranca l’itinerari per accedir fins a l’indret dels Empedrats, que bàsicament consisteix en un salt d’aigua.

Aquesta mesura es complementarà amb la figura d’un informador, que comunicarà allà on es pot aparcar i recomanarà a la gent que visiti l’indret un altre dia quan tots els aparcaments ja estiguin plens. També es repartiran fullets i tríptics en els quals s’informarà els visitants dels senders que hi ha a la zona.

En aquest sentit, el director del parc natural considera que la implantació d’aquesta figura és molt important perquè durant l’estiu passat «la gent aparcava a tot arreu», recorda. Tot i això, Garcia assenyala que no és previst limitar l’accés de vehicles durant aquesta temporada estival. «Un cop fem balanç d’aquest any, ho valorarem», aclareix.

Un sender per arribar-hi a peu

Paral·lelament, el parc natural també treballa en habilitar un sender que vagi des del nucli de Bagà fins a aquest punt d’aparcament per tal de promoure que es faci el trajecte a peu sense haver de passar per la pista. Garcia diu que ja podria estar disponible aquest estiu.