Aquest dissabte es va dur a terme a Avià l’estrena de l’Xtrem Race Tour, una iniciativa engegada per la Federació del Comerç Berguedà, que pretén dinamitzar el comerç local a sis municipis de la comarca per mitjà d’un circuit inflable d’obstacles que es traslladarà cada cap de setmana a un indret diferent.

El camp de futbol municipal d’Avià va ser l’escenari que va acollir aquests inflables amb la primera jornada del Berguedà Prix, una competició on participen diverses entitats del Berguedà i que competeixen per poder arribar a la fase final i poder convertir-se en la campiona de la iniciativa. Dissabte hi van participar el Centre Quitxalla Excursionista de Puig-reig, el Club Esportiu Berga, el Club d’Handbol Berga i el Grup de Joves d’Avià, que van ser els vencedors i els que participaran en la final que tindrà lloc el 21 de juliol a la capital comarcal.

Un cop va acabar la competició, tothom qui havia comprat en algun dels establiments participants d’Avià va poder gaudir del circuit d’obstacles. La Federació del Comerç Berguedà assegura que està satisfeta del desenvolupament de la primera jornada, amb més de setanta participants, i confien que en les properes ocasions –la següent és diumenge que ve a Gironella– encara hi hagi més seguiment.