Bagà acull aquesta tarda una marató de vacunació sense cita prèvia. Una convocatòria dirigida especialment als grups d’edat de l’Àrea Bàsica de Salut de l’Alt Berguedà que es volien vacunar i fins ara no han aconseguit hora, i és que l’únic requisit per rebre una dosi de la vacuna és pertànyer a alguns dels municipis de l’àrea de salut i estar inclòs entre els grups que ja poden rebre la vacuna.

Els professionals sanitaris injectaran el vaccí avui de 4 de la tarda a 8 del vespre al local Social de Sant Jordi del municipi. El Departament de Salut diu que més endavant faran altres jornades de vacunació ràpida en què no sigui necessària la cita prèvia a altres municipis de la Catalunya Central.

La convocatòria d’avui arriba després de l’èxit de la prova pilot a Gironella i Puig-reig dimarts de la setmana passada. En aquests dos municipis del baix Berguedà es van vacunar 400 persones sense demanar hora.

Es tracta d’una experiència que el Departament de Salut ha posat en marxa a la regió sanitària de Girona i a l’Àrea Metropolitana Nord i que va arribar a la Catalunya Central la setmana passada en un format reduït a un sol dia i com una prova per comprovar si s’aconsegueix l’objectiu de facilitar la vacunació i arribar a gent que d’altra manera potser no aniria a posar-se-la.