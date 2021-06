Berga torna a sumar-se a la commemoració del 28-J amb diferents activitats reivindicatives i accions d’embelliment urbà de diversos espais de la ciutat amb l’objectiu de promoure el respecte, la igualtat de drets i la diversitat sexual i afectiva. Tal com ha succeït en els darrers anys, al balcó de l’edifici consistorial lluirà novament la bandera irisada davant la necessitat de seguir promovent el respecte pels drets i les llibertats de les persones LGTBI.

La primera proposta ha estat una activitat d’art urbà que s’ha fet al carrer Menorets. La il·lustradora, Montse Forradelles, ha dissenyat un mural per decorar la paret situada al costat de la cartellera del Teatre Municipal de Berga. El mural recrea l’ambient nocturn i festiu de persones LGTBI que volen mostrar-se amb llibertat. El disseny està protagonitzat per 8 personatges vinculats a les arts escèniques. Hi apareixen magues i mags, actrius i actors, malabaristes i trapezistes que vesteixen els colors de les banderes que representen la diversitat sexual i d’identitat de gènere.

La segona proposta d’embelliment de l’espai urbà ha consistit a pintar els bancs de la plaça de Viladomat amb els colors de la bandera irisada. Aquesta acció té la voluntat de donar continuïtat a la iniciativa iniciada l’any passat en què es va pintar un dels bancs de la mateixa zona del vall. Les tasques de pintura han estat efectuades per operaris de la brigada municipal.

D’altra banda, Berga acollirà l’acte central de les activitats que es faran al Berguedà per commemorar el 28J, el qual, comptarà amb l’associació Tal Com Som i persones representants de l’àmbit polític comarcal. L’esdeveniment consistirà en una caminada que es farà el dilluns, 5 de juliol, a la Serra de la Petita.