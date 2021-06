Berga va presentar ahir els resultats del Pla d’Acció Local, que ha elaborat l’empresa Paisaje Transversal i que ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Es tracta d’un pla estratègic que es basa en les Agendes Urbanes i que defineix un full de ruta per fer millores al barri vell i el conjunt de la ciutat.

El projecte contempla tres grans blocs. D’una banda, el Suport urbà per a la vida quotidiana -en el qual un dels punts és la millora de dotacions i equipaments. En segon lloc, hi ha el bloc Ciutat Activa, diversa i amb identitat, que inclou l’activació econòmica o comercial, el potencial cultural i el patrimoni. Per acabar, es troba el bloc de Ciutat Vinculada amb el seu entorn, que contempla una infraestructura verda, connectivitat territorial i el turisme sostenible.

La regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga, Roser Rifà, destaca que el document «posa ordre a curt, mitjà i llarg termini en les diferents actuacions», i assenyala que «implica una nova manera de treballar entre àrees, de forma més conjunta».

L’elaboració del projecte es va iniciar l’octubre de 2020. El procés va comptar amb sessions participatives amb entitats i agents clau (representants polítics, entitats cíviques i veïnals) del barri vell, el municipi i la comarca, circumstància que converteix la iniciativa en un projecte de caràcter transversal.

Les Agendes Urbanes són el marc teòric i pràctic que orientarà les estratègies i les línies de finançament fins al 2030. A través d’aquestes agendes es vol facilitar que els ajuntaments posin en marxa els seus Plans d’Acció per afrontar els reptes dels municipis en diversos àmbits.