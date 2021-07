L’Agència de Desenvolupament ha publicat un nou catàleg per promocionar les activitats d’aventura que es poden realitzar a la comarca durant l’estiu. Aquesta iniciativa va sorgir l’estiu del 2020, es va reeditar durant aquest últim hivern, i també es va fer durant el confinament per tal que les persones poguessin redescobrir indrets del seu propi municipi.

El catàleg respon a un doble objectiu. D’una banda, es pretén valoritzar els serveis de guiatges en el medi natural, tant els focalitzats en el turisme actiu com els mediambientals o divulgatius; i de l’altra, mostrar que el Berguedà és una comarca on s’hi poden realitzar activitats durant tot l’any. Totes les empreses i els guies que hi apareixen estan localitzats al Berguedà.

En total, s’han inclòs fins a 39 activitats incloses dins de 10 modalitats, com ara BTT, escalada, motor, parapent, piragüisme o senderisme, entre d’altres.