El Consell Comarcal del Berguedà habilita a partir d’aquest divendres un formulari d’inscripció per a la realització dels tràmits del Document Nacional d’Identitat (DNI) al lloc web www.bergueda.cat.

La publicació d’aquest formulari i l’abandonament del format tradicional d’inscripció presencial compleix amb un doble objectiu. D’una banda, permet donar resposta a l’actual conjuntura causada per la pandèmia de la covid-19, i per una altra, pretén facilitar el propi tràmit d’inscripció.

El nou formulari electrònic permetrà agilitar el procés de tràmit de renovació i altes i l’atorgament de les places numerades per part de la Policia Nacional. Fins la data, les persones interessades en els esmentats tràmits havien de demanar cita prèvia al Consell Comarcal del Berguedà presencialment o per telèfon. La propera cita per realitzar aquestes gestions serà el 20 de juliol.