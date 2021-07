Berga compleix avui exactament cinc mesos amb l’alcaldessa, Montse Venturós, de baixa, amb la ciutat al càrrec d’un alcalde accidental a mitja jornada i sense que s’hagi donat una explicació mínima sobre quant temps més pot durar la provisionalitat o si el govern de la CUP i ERC preveu fer alguna cosa per compensar-la. Tampoc no s’ha donat cap informació sobre les raons de la baixa, si bé dels mateixos missatges de l’alcaldessa a les xarxes socials se’n conclou que és una malaltia relacionada amb la salut mental. Fonts del consistori es limiten a comunicar que és per una causa mèdica, i recorden que forma part de la seva vida privada. Venturós ha declinat fer cap aclariment a aquest diari.

El dia 3 de febrer el primer tinent d’alcalde, Ivan Sànchez, va assumir l’alcaldia de forma accidental. En aquell moment no es va donar cap explicació. La situació de provisionalitat persisteix a dia d’avui i, de moment, des del consistori mantenen la incògnita sobre si s’albira o no algun canvi en el futur immediat.

Precisament, la baixa de Venturós es va produir tan sols dos dies després de la roda de premsa que ella i l’aleshores primer tinent d’alcalde van oferir per informar sobre l’acord amb el qual s’havia arribat amb l’entitat Sumar per la gestió de la residència. Aquella compareixença pública es va celebrar amb absoluta normalitat i Venturós no va deixar entreveure cap pista al voltant de la seva imminent baixa.

Des de llavors, l’alcaldessa ha emès diversos missatges a les xarxes socials en els quals explica activitats de la seva vida quotidiana, que desenvolupa a la comarca. La possibilitat que, si no hi ha perspectives de recuperació imminent, es produeixi un relleu per tal que la ciutat pugui tenir al capdavant una persona amb plenitud de dedicació i competències no ha estat abordada ni pel govern ni per la CUP públicament, per bé que fonts de l’entorn de l’alcaldessa reconeixen que aquest és un debat que hi és.

En els mesos previs a la seva baixa, l’alcaldessa va haver d’afrontar diverses situacions importants. Una circumstància positiva per al govern que aleshores encapçalava: ERC i la CUP arribaven a un pacte per governar junts durant la resta de la legislatura. D’aquesta manera, els cupaires s’asseguraven la majoria fins al final del mandat.

Més complicat va ser l’assumpte del brot de coronavirus que va afectar la residència durant la tardor, i que va acabar amb la defunció de vuit usuaris. L’altra qüestió que ha afectat el mateix centre, i que es va agreujar amb el brot de covid-19, és la del seu futur com a organisme ja deslligat de l’hospital, ja que l’agost del 2020 es va formalitzar l’acord perquè el gestionés la Generalitat a través de l’ICS.

Finalment, el consistori va arribar a un acord amb l’empresa Sumar a través d’un «conveni interadministratiu» que suposava que l’Ajuntament no entrés a formar part de l’entitat. Malgrat això, el patronat que va aprovar el conveni va quedar dividit en dos, ja que va tenir l’oposició dels dos representants del Consell Comarcal i del regidor del PSC. Dies abans, a més, ja havien deixat l’òrgan el representant de Junts i les dues representants de la ciutadania.

La CUP de Berga diu que està en espera de l’evolució mèdica

La membre de la CUP de Berga Mónica García, que havia estat regidora del consistori en la legislatura anterior i tercera tinent d’alcalde, ha assenyalat a Regió7 que el grup està pendent de l’evolució mèdica de Montserrat Venturós per prendre qualsevol decisió respecte a l’alcaldia. A més, asseguren que, a hores d’ara, desconeixen fins quan es pot prolongar la seva baixa.

Això sí, García garanteix que la formació preveu, de moment, esperar la seva tornada i que es descarta la possibilitat que Ivan Sànchez pugui esdevenir nou alcalde de la ciutat. Tot i el llarg període de baixa de Venturós i l’igualment extens interinatge en l’alcaldia d’Ivan Sànchez, els cupaires defensen que és una circumstància normal que hi hagi aquest relleu temporal mentre la figura de l’alcaldessa roman de baixa.

L’alcalde accidental continua a mitja dedicació tot i tenir més competències

Ivan Sànchez ha sumat dues competències més des que és batlle accidental –que abans pertanyien a Venturós–: la de Governació i la de la residència Sant Bernabé. D’altra banda, la de Contractació se l’ha quedat el regidor d’Esports i Joventut, Isaac Santiago.

Malgrat això, Ivan Sànchez continua mantenint, avui dia, el mateix sou que com a primer tinent d’alcalde: 14.063 euros anuals. La seva dedicació continua sent del 50%, i la seva remuneració és lleugerament inferior a la d’altres edils amb la mateixa dedicació, com Eloi Escútia i Maria Miró.

Sànchez ha anat escalant posicions en la jerarquia de l’equip de govern. Inicialment, va ser segon tinent d’alcalde, després va ascendir a la primera tinència, i a hores d’ara és alcalde accidental. Tot i això, ell mateix recorda, en declaracions a Regió7, que són habituals aquestes reestructuracions en el si de la CUP durant el mandat.

D’altra banda, Sànchez reconeix que fa més hores que les corresponents al 50% de dedicació, però assegura que faria les que fossin necessàries. «Crec en el projecte, si no, no m’hauria presentat amb els meus companys i amb l’assemblea de la CUP. Assumiré la responsabilitat el temps que faci falta», destaca. A més, diu que no hi ha cap intenció de rellevar Venturós «més enllà que ella ho decidís», defensa.