La baixa de Venturós no ha afectat l’aritmètica municipal gràcies al pacte de coalició de la CUP amb ERC. La CUP va millorar els resultats en els comicis del 2019, i va passar de 6 a 8 regidors –i va quedar només a un de la majoria absoluta–. Mentrestant, Junts per Catalunya es va mantenir com a segona força amb 6 regidors –els mateixos que el 2015–, ERC va perdre un regidor i va passar de 3 a 2, i el PSC va mantenir l’edil que ja havia obtingut en les eleccions anteriors.

Amb aquest escenari, només un pacte alternatiu –que no es va produir– entre Junts, ERC i PSC podia desbancar Venturós de l’alcaldia. Finalment, ERC, que ja havia donat suport a l’equip de govern en algunes propostes en els mesos anteriors, va proposar a la CUP el mes d’octubre passat governar en coalició i assegurar així la majoria, que seria de 10 sobre 17 regidors –ara de 9 sobre un total de 16 edils–.

De fet, aquest pacte es va tancar en plenes negociacions per aprovar una pujada progressiva de l’IBI fins al 2023. ERC va votar-hi a favor i el seu suport va ser cabdal per tal que es pogués aprovar la mesura, ja que l’oposició –Junts per Berga i el PSC– van oposar-s’hi i la van criticar durament.

Segons va poder saber Regió7 en aquell moment, ERC es volia implicar a fons en la governabilitat de la ciutat i tenir poder de decisió. Després d’una contraproposta de la CUP, les assemblees de les dues formacions van acabar donant el vistiplau al pacte.

Noves carpetes

El gener del 2021 es va acabar fent efectiva l’entrada dels dos regidors republicans, Ramon Camps i Dolors Tous, a l’equip de govern. Van assumir noves àrees, com la de Municipalitzacions en el cas del primer i la de Societat Inclusiva i Gent Gran pel que fa a Tous.