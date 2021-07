Puig-reig ha inaugurat avui les obres de restauració de la torre del castell de Merola. La intervenció, que ha estat dirigida pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) han permès reforçar la infraestructura d'aquesta torre declarada Bé Cultural d'Interès Nacional que es trobava en perill d'ensorrament. L'obra encara no s'havia inaugurat de forma oficial a causa de la pandèmia.

L'acte, que s'ha fet en el marc de la festa dels Templers, ha comptat amb la presència del diputat d'Infraestructures Naturals de la Diputació de Barcelona, Pere Pons, l'alcalde del municipi, Josep Maria Altarriba o l'arquitecte de l'obra, Carles Enrich i part de l'SPAL.

Els treballs, que van finalitzar el març del 2020 i han tingut un cost de 200.000 euros, han reforçat l'estructura d'aquest espai medieval amb un nou llenguatge arquitectònic. Per tant, la intenció inicial d'aquesta intervenció no ha sigut la de replicar la imatge de la torre original, sinó la de crear-ne una d'alternativa, segons explica l'arquitecte de l'obra, Carles Enrich.

La nova plataforma de fusta que s'hi ha instal·lat complementa la part faltant de la torre i, al mateix temps, imita la seva forma original d'una manera contemporània. La nova estructura, que està feta de fusta, recrea les diverses plantes que la torre tenia antigament i les connecta mitjançant unes escales. "L'estructura de fusta és una interpretació del que havia estat la torre originalment", explica Enrich.

En aquest sentit, l'equip ha apostat en fer aquesta estructura de fusta per integrar el nou format de la torre a l'entorn. "La fusta és un material que encaixa perfectament a la zona on se situa la torre", assegura l'arquitecte de l'obra.

Ara, la intenció és apropar aquesta torre a la gent del territori i sumar un element més a l'entramat turístic del municipi. Per aquest motiu, es faran visites guiades amb cita prèvia a càrrec de l'associació dels Templers.

En el futur més proper, els treballs continuaran per ampliar encara més aquest aparador turístic. L'Ajuntament va anunciar ahir que es treballa en la preparació d'un pla director del Castell de Merola per continuar investigant la zona. «A partir de la restauració, s'han observat algunes pedres que indiquen que hi ha estructures soterrades», comenta Altarriba.

Tret de sortida a la Festa dels Templers 2021

Puig-reig ha fet un viatge en el temps als segles XII i XII per reviure l’època dels templers. El Castell de Puig-reig ha donat avui al tret de sortida a una festa dels templers en format reduït.

Aquesta edició s’allargarà dos dies i posarà punt final demà a les 12 h. Durant la jornada d'aquest dissabte, els visitants han gaudit de visites guiades al castell, recreacions d’oficis medievals o activitats per a tota la família. Està previst que per demà es puguin fer les visites al castell i es presenti el llibre «Pintures i pensaments a la comanda templera de Puig-reig», a càrrec de Fernando Ezquerra i Xavier Díaz.

L’organització enguany ha apostat per fer una mostra reduïda, però respectuosa amb la situació actual, apunta el president de l’Associació de Templers, Dídac Flores.