L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat el Pla d’usos del pantà de la Baells, presentat pel Consell Comarcal. És el primer en tot el territori català. Aquesta eina, que s’adequa al contingut establert per l’Agència, defineix l’ordenació de les activitats lúdiques que es podran dur a terme a la làmina d’aigua de l’embassament, com el bany en zones habilitades i adequadament abalisades, les activitats aquàtiques i la navegació, a més d’altres serveis auxiliars que s’hi puguin dur a terme perquè esdevingui un motor de promoció econòmica.

Amb l’aprovació del Pla, el Consell Comarcal esdevé, en coordinació amb l’ACA, l’òrgan gestor dels usos turístics i recreatius de l’embassament, fent-se càrrec del control de la mobilitat i els accessos a la làmina d’aigua, la dotació de personal de manteniment i vigilància, la dotació d’una embarcació de servei, així com la neteja i la desinfecció de les embarcacions. Un cop aprovat el pla, el següent pas és l’elaboració d’un conveni de col·laboració, en el qual hi estan treballant l’ACA i el Consell, que permeti garantir el finançament de totes les actuacions previstes.

Actualment, la navegació en aquest embassament està confinada (classificació de tipus C) a embarcacions que únicament poden navegar en aquesta massa d’aigua, degut a la presència d’una espècie invasora com el musclo zebrat. Poden accedir a l’embassament altres embarcacions, sempre que abans i després del seu ús passin per un procés de desinfecció. El Consell es farà càrrec del control dels accesos, la desinfecció i l’assignació de matrícules.

A més de les zones d’aparcament ja existents, el pla també preveu la delimitació d’àrees dissuassòries per emplaçar els vehicles dels visitants, sempre i quan aquests estiguin per damunt de la cota 635 metres, amb l’objectiu de reduir riscos d’inundabilitat.

El Pla d’usos també preveu habilitar itineraris practicables i, en la mesura del possible, garantir l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda fins a les àrees dotacionals, àrees de serveis i zones de bany a tocar de la làmina d’aigua.

Pocs aspectes de la regulació es podran aplicar aquest estiu

L’alcalde de Cercs i conseller comarcal, Jesús Calderer, ha explicat que aquest estiu encara no es podran desenvolupar gaire aspectes del Pla d’Usos perquè falta la signatura definitiva del conveni i «es necessiten recursos».

D’altra banda, destaca que el document ha de permetre que al pantà «hi càpiga tothom sense molestar-se”. A més, assenyala que el fet que el pantà es pugui gestionar “amb qualitat” repercuteix a tot el Berguedà “perquè és un embassament de comarca.

Calderer posa en valor també que sigui el primer pantà de Catalunya amb Pla d’Usos, ja que diversos municipis de d’altres punts de Catalunya ja s’haurien interessat per aquest document, segons assegura el batlle de Cercs

L’acord suposa un pas endavant en els treballs iniciats el 2014, quan es van classificaven els embassaments i trams de riu de les conques internes de Catalunya per a definir els espais navegables i el bany . posteriorment, el 2014 es va elaborar una proposta normativa per donar formalitat a la figura dels plans d’usos als embassaments i rius. D’aquesta manera, s’iniciava l’impuls definitiu pel foment dels usos lúdics d’aquests espais.