La cinquena edició de la VieerFest s’ha presentat com una oportunitat per als productors d’obrir-se a nous públics en un any marcat per la pandèmia. «Estem encantats de participar-hi, necessitem una empenta», explica el gerent de Cerveses Grenyut de Puig-reig, David Garcia (a la foto). Tot i això, el nou format va fer caure la demanda en comparació amb altres anys. «En venir menys persones, s’ha reduït la venda», diu Garcia. Tot i això, diu que, gràcies a aquest tipus de mostres, el sector es pot revitalitzar.