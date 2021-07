La colònia de Cal Marçal de Puig-reig va acollir ahir la cinquena edició de la VieerFest, que va ser protagonitzada per la reducció de productors i d’aforament a causa de les restriccions provocades per la covid-19. Tot i això, la mostra, que combina gastronomia, cervesa artesana, música i patrimoni, va exhaurir les 300 entrades posades a la venda.

Aquest nou format va comportar un canvi en la xifra de productors participants, que va passar de nou, en l’última edició, a sis. Els que sí que hi van poder participar van acumular cues de persones interessades a tastar les mostres d’aliments i begudes de proximitat que oferien.

Tanmateix, les cues no van ser tan llargues com en edicions anteriors. Aquest any la VieerFest no va acollir milers de persones com era habitual abans de la pandèmia, ja que es van habilitar dos torns amb un aforament màxim de 150 persones a cadascú. Com a mesura addicional, es van assignar taules als diversos grups bombolla per evitar que els assistents es barregessin amb altres grups.

L’organització va fer un balanç positiu de la jornada i va donar l’objectiu per complert. «Hem tingut una molt bona resposta per part de la gent i hem esgotat totes les entrades», comenta un dels organitzadors, Francesc Bertran.

La cinquena edició s’havia d’haver celebrat l’any passat a l’Ametlla de Merola, tanmateix, a causa de la covid-19, l’organització la va haver de suspendre. En plantejar el format d’enguany, l’organització va decidir ajornar la proposta de l’Ametlla de Merola per al 2022 i fer aquesta a Cal Marçal.

Segons Bertran, l’espai on s’ha fet «és un lloc petit, però que encaixa amb el format de la mostra d’aquest any». De fet, fent al·lusió al format d’aquest any, l’organització la va rebatejar com a Vieerfest Essencials, ja que ha apostat per conservar la idea principal del projecte en tot moment.