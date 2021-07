El Consell Comarcal preveu ser més estricte aquest estiu pel que fa a l’àmbit sancionador a la Riera de Merlès. El conseller comarcal de Medi Natural, Pep Llamas, ha explicat a Regió7 que es prendrà aquesta determinació després de que durant el pont de Sant Joan es posessin un centenar de denúncies de tot tipus -majoritàriament per qüestions de circulació i aparcament.

Concretament, Llamas ha explicat que es multaran directament els turismes que aparquin en zones no permeses, com ara en terrenys agrícoles, o de forma que evitin el pas dels vehicles d’emergències. «Hi ha gent que s’ha d’informar, pero la resta ja saben quines son les regles de joc de l’any passat i els haurem de convèncer d’una altra manera», ha assegurat el conseller Llamas en relació a l’enduriment del criteri sancionador.

Llamas ha assenyalat que es continuarà realitzant una tasca de sensibilització, excepte en aquells perfils més conflictius i reincidents. Sobre aquests casos, el conseller diu que se n’espera una important presència durant l’estiu. Ara bé, també apunta que «la gent que ho fa bé no notarà la diferència, ho agarairà».

A més, el polític també ha obert la porta a que es puguin retirar els vehicles que obstrueixen el pas. De fet, el Consell està en converses amb l’Ajuntament de Berga per poder disposar del dipòsit municipal de la capital berguedana en aquests supòsits en que sigui necessari emportar-se el vehicle i s’hagi de dipositar en un lloc concret. També es contemplarà, però, l’opció de simplement deixar-lo «en un lloc que no molesti», ha aclarit Llamas.

Segons la normativa, tampoc es poden abandonar escombraries, fer foc, ni acampar, els gossos s’han de portar lligats i cal respectar la tranquil·litat de l’entorn.

Vigilància per la Baells

D’altra banda, el Consell també treballa en contractar vigilants per la zona del Pantà de la Baells. Tot i que l’última setmana es va aprovar el Pla d’Usos de l’embassament, el conseller i alcalde de Cercs Jesús Calderer va admetre que durant aquest estiu es podran aplicar molts pocs aspectes del document.

Com a mínim, però, l’objectiu de l’ens és que es pugui garantir una vigilància perímetral, és a dir, dels accessos i les zones d’aparcament, i que el dispositiu també tingui capacitat d’actuació en cas d’emergència dins el vas de l’embassament.

Accés a Pedret

D’altra banda, el conseller de Medi Natural Pep Llamas ha explicat que se seguirà quina és la situació a Pedret per determinar si s’ha de tornar a restringir l’accés de vehicles motoritzats des de Berga durant els caps de setmana. En aquest sentit, ha assenyalat que el Consell està en contacte amb els ajuntaments implicats.

Els ajuntaments de Merlès encara no han decidit si permetran el bany

Els ajuntaments de la zona de la riera de Merlès encara no han pres cap determinació sobre si s’autoritzarà o no el bany durant l’estiu, tal com ha confirmat a aquest diari el mateix conseller comarcal. Llamas també va afirmar recentment que els municipis tindrien la potestat per permetre el bany o no en el tram d’aigua del seu terme municipal.

De fet, segons el conseller, la mesura podria ser flexible en funció de com evolucionin els indicadors sanitaris. Llamas ha destacat que la majoria de visitants que rep l’entorn són persones que encara no estan vacunades, i que també pertanyen al col·lectiu més afectat per la pandèmia. La crisi sanitària va ser el principal motiu pel que es va prohibir banyar-se el passat estiu.

La riera de Merlès forma part del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre. Atès que l’espai PEIN no disposa d’un òrgan gestor, són els ajuntaments riberencs de Borredà, La Quar, Puig-reig, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Merlès, Gaià, Les Llosses i Lluçà, amb els seus respectius quatre consells comarcals, que treballen conjuntament per a gestionar-lo, sota la coordinació del Consell Comarcal del Berguedà.