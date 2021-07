L’Agència de Desenvolupament inicia el programa Treball, Talent i Tecnologia (TTT) , que es realitzarà en 27 municipis de la comarca i està impulsat per la Diputació de Barcelona. De durada bianual, té per objectiu promoure el treball digne, la millora competencial del talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la tecnologia.

La digitalització de la societat en un món post-COVID és una realitat que obliga a les administracions públiques a promoure accions per tal d’enfortir el talent del capital humà i la capacitat productiva del territori. En aquest sentit, el programa Treball Talent i Tecnologia (TTT) impulsa la tecnologia i l’acompanyament a la transició digital de persones, empreses i institucions cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu, solidari i igualitari.

Amb el nom Activitats al món Rural, l’Agència posa en marxa el programa TTT per incidir en la cadena de valor que engloba les activitats productives i d’elaboració del sector agrari, ramader i alimentari, així com totes les activitats relacionades: maquinària i materials, packaging, turisme rural, o altres serveis com assessoria, TIC i logística.

En el marc del programa, es duran a terme accions tant per a les empreses d’aquest àmbit productiu com per a les persones que estan en cerca activa de feina. Pel sector empresarial, es realitzaran càpsules formatives de l’àmbit de la comercialització i digitalització , així com jornades, webinars i fires que, juntament amb accions de mentoratge i assessorament, afavoriran el creixement i la competitivitat empresarial.