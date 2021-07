L’alcaldessa Montserrat Venturós deixa l'alcaldia de Berga després de 5 mesos de baixa laboral per malaltia. El nou alcalde de la ciutat, a proposta de la CUP, serà Ivan Sànchez, que en aquests mesos d'absència de Venturós ha actuat com a alcalde accidental. Així ho ha anunciat aquesta tarda de dimarts en roda de premsa la mateixa alcaldessa, que presenta la seva renúncia per circumstàncies mèdiques. Venturós estava de baixa des del passat 3 de febrer. Ivan Sànchez ha estat fins ara l’alcalde de manera accidental, tot i que amb una dedicació i sou només del 50%.

"Encaro aquest moment sabent que el projecte que porta aquest equip de govern és l'ideal per aquesta ciutat" pic.twitter.com/mjBhTh4RtZ — CUP Berga ✊🎗 (@CUPBerga) 6 de julio de 2021

Durant aquests últims mesos, l’equip de govern ha hagut d’afrontar qüestions com la gestió de la residència -de moment encara està vigent el “conveni interadministratiu” amb Sumar-, o la desfilada de la imatgeria de la Patum prevista pel dijous de Corpus, que finalment es va haver de suspendre per raons de seguretat enmig de la pandèmia.

Volem agrair la tasca de la @venturosm en tot aquest temps de servei al poble de #Berga a la institució. No oblidem els anys de feina constant i sabem que, ferma i recuperada, ens trobarem aviat amb la Venti en més lluites compartides!

Salut i força! — CUP Berga ✊🎗 (@CUPBerga) 6 de julio de 2021

Coincidint amb els 5 mesos d’absència de Venturós a l’alcaldia de Berga, dissabte, Regió7 va publicar un reportatge en què s’explicava la situació de l’Ajuntament de Berga sense la presència de la persona que ha liderat la CUP i el govern local en les dues últimes convocatòries electorals.

Tot i l’absència de l’alcaldessa en les sessions plenàries, la CUP no ha tingut problemes per tirar endavant les iniciatives promogudes, ja que des de principis d’any té un pacte de govern amb els regidors d’ERC que li atorga majoria absoluta.