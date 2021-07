L'alcalde de Gironella, David Font, va ser destituït aquest dimarts com a director de l'Agència Catalana de Turisme (ACT). Font va assumir aquest càrrec el setembre de 2018, pocs mesos després que es formés el nou Govern de la Generalitat.

Ara, amb la constitució del nou executiu català, era previsible que Font perdés el càrrec ja que la seva formació -el PDeCAT- no va obtenir representació parlamentària en els comicis d'aquest mes de febrer i, per tant, no té presència al Govern.