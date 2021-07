En la mateixa roda de premsa, Ivan Sànchez va assenyalar que, si la resta de membres del grup ho consideren oportú, ell continuarà com a alcalde accidental fins a la celebració d’una ple en què es triï un nou candidat, que podria ser ell mateix.

El primer pas, de moment, és la convocatòria d’un ple extraordinari per donar compte al ple de la renúncia de l’alcaldessa, també de la seva acta de regidora. Posteriorment, en un termini màxim de deu dies, es convocarà un ple per escollir un nou candidat o convocar un ple extraordinari per donar compte al ple de la renúncia de l’alcaldessa i com a regidora. En un termini màxim de deu dies, es convocarà un ple per triar un nou candidat. També caldrà fer un altre ple extraordinari per actualitzar el cartipàs municipal. El nou regidor, en substitució de Venturós, serà Andreu Comas, número 17 de la llista de la CUP en les últimes eleccions municipals, celebrades el maig de l’any 2019.

Un altre dels aspectes rellevants de la renúncia de Venturós és que també suposarà el cessament del personal eventual vinculat a l’àrea d’alcaldia del consistori, tenint en compte que la persona que ostenta l’alcaldia s’encarrega de nomenar els càrrecs de confiança i aquest tipus de personal finalitza la seva tasca quan l’autoritat que els va nomenar deixa el càrrec.

El perfil

Número 3 a la llista de la CUP en els comicis del 2019, Ivan Sànchez ha anat pujant graons aquesta legislatura fins a arribar a ser alcalde accidental. Actualment, treballa al Museu de les Mines de Cercs, circumstància que fa que només tingui un 50% de dedicació al consistori. És regidor de Comunicació, Dret a l’Habitatge, Drets Socials Bàsics i Patrimoni Cultural i Museus. Des de la baixa de Venturós hi ha afegit les àrees de Governació i la de la residència municipal.