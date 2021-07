El regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a l’Ajuntament de Berga, Abel García, respecta la decisió de Venturós i insisteix que «la ciutat de Berga està per sobre de les persones». També va assegurar que ara és moment que «ella millori», en referència a Venturós. «Aquí hi estem voluntàriament, i és un deute que tenim amb la ciutadania. L’objectiu que tinc és millorar la ciutat amb ella o amb qui sigui al capdavant», va assenyalar l’edil socialista.

Pel que fa a la situació actual de la ciutat, García va assegurar ahir que «darrerament no he vist res en positiu, no sé veure cap una part clara de la gestió que s’ha fet fins ara. Estic obligat a donar un vot de confiança però també soc realista. Sabem com està la ciutat i la gestió conjunta», va recordar el regidor berguedà.

D’altra banda, però, Abel García va desitjar sort al nou alcalde. En el cas que ho acabi sent Ivan Sànchez, l’edil va apuntar sobre ell que «he vist coses positives».