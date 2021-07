Berga celebra avui a la tarda un ple extraordinari i urgent en format virtual per tal de donar a conèixer als regidors del consistori de la renúncia de Montserrat Venturós als càrrecs d’alcaldessa i regidora.

La mateixa Venturós ho va fer públic en una breu roda de premsa ahir a la tarda, en la qual va comunicar que té una malaltia que li impedeix continuar com a alcaldessa. De fet, Venturós ja estava de baixa des del 3 de febrer, i no havia fet cap compareixença pública des de dos dies abans, l’1 de febrer.

Un cop s’hagi celebrat el ple d’aquesta tarda, el proper pas serà convocar un altre ple per proclamar un nou alcalde en el termini màxim de deu dies. Fins aquesta sessió, Ivan Sànchez continuarà sent l’alcalde accidental i és el principal candidat per acabar sent el nou alcalde de la ciutat durant els dos anys que queden d’aquesta legislatura.