El Santuari de Queralt serà l’escenari d’un homenatge als berguedans i berguedanes que han perdut la vida durant els últims mesos a causa de la covid-19. L’acte, que se celebrarà el proper 8 de setembre coincidint amb la Gala de Queralt, està organitzat conjuntament per diferents administracions i entitats de la comarca.

L’acció consistirà en l’enlairament cap a l’estratosfera d’un globus de làtex ple d’hel amb la figura d’una oreneta gran de cartró ploma a la part de sota. A dins del globus hi haurà tantes orenetes petites com persones que han mort al Berguedà pel coronavirus. Cada oreneta portarà el nom d’un d’aquests berguedans i una llavor de ginesta. Un cop haurà assolit la màxima alçada, esclatarà el globus i sortiran totes les orenetes que s'escamparan per l'aire i s’acabaran desintegrant.

Mentrestant, a l’interior de l’oreneta gran s’instal·laran una sèrie d’instruments de comunicació: una webcam, una ràdio balisa i un localitzador per poder recuperar-la quan caigui a terra amb un paracaigudes.

Parel·lelament, es farà una actuació músical i s’explicarà l’acció que es portarà a terme als “Centros odontológicos Virgen de Queralt” de Matorín (Venezuela), Xile, Uruguai, Portugal i Senegal. Concretament, en aquestes consultes es realitzaran netejes bucals gratuïtes durant tota la jornada.

Els ajuntaments seran el lloc de distribució i recollida de les orenetes, després de que el Consell Comarcal n’informi els regidors de l’àrea de Benestar Social de cada un dels municipis. Així, les famílies tindran la possibilitat de posar el nom, una frase de comiat, o qualsevol frase i escrit en recòrd de la persona estimada.

Per la seva banda, l’Associació de radioaficionats berguedans Radioclub La Baells es responsabilitzarà de l'apartat de comunicacions. Ells seguiran el trajecte del globus i seran els encarregats de recuperar la webcam, la ràdio balisa i el localitzador.

L’acte serà presentat pel periodista Fermí Riu, que durant la primera onada va estar ingressat pel covid-19. També hi col·laboren d’altres entitats com la Penya Boletaire, que s'encarrega de construir i preparar l'oreneta, el Grup Horitzó, que tallarà les orenetes de cada difunt, Òmnium Berguedà, i també Protecció Civi i pel transport de la bombona d'heli i per demanar els permisos d'AENA per enlairar el globus. A més, es preveu que l’actuació músical vagi a càrrec dels artistes que van elaborar la cancó de l’Avià.