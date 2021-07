El Pedraforca s’il·luminarà el dissabte 10 de juliol com a part d’una acció conjunta d’Assemblea Nacional Catalana, el grup basc Gue Esku i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. Es tracta de la primera mobilització organitzada conjuntament per entitats socials catalanes i basques, a favor de la llibertat i el dret d'autodeterminació.

L'acte consistirà en una presentació on es donaran a conèixer els objectius polítics, les claus i les característiques principals d'aquesta gran mobilització prevista per a l'estiu del 2022. Hi participaran Elisenda Paluzie, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana; Amalur Alvarez, portaveu de Gure Esku Dago; un representant de la federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC); Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural i Artistes per la República. A més a més, l'esdeveniment es farà simultàniament a terres catalanes i basques.

L’acte es farà al llogarret de Sant Ponç de Molers i començarà a les 21 h. Un cop acabi es farà l’acció al Pedraforca, que es podrà seguir des d’aquest mateix prat.

Al País Basc, la presentació també constarà de dos actes:

Al vespre del 10 de juliol, s'il·luminarà la Peña de Aia / Aiakp Harria de forma que les llums enceses puguin veure's des de molts llocs.

de forma que les llums enceses puguin veure's des de molts llocs. Simultàniament, es desenvoluparà un acte polític per presentar la mobilització del 2022, en un mirador amb vista a la Peña de Aia / Aiako Harria situat a prop de la ikastola Orereta.

Els actes polítics als miradors seran oberts al públic. Per altra banda, la participació en l'acció d'il·luminar el Pedraforca serà restringida. En el cas de la Peña de Aia / Aiako Harria serà a través d'inscripció prèvia (www.gureesku.eus/denda).