La renúncia als càrrecs d'alcaldessa i regidora de Montserrat Venturós s'ha presentat aquest dijous a la tarda al ple de Berga en una sessió extraordinària, que ha tingut una durada d'uns deu minuts i que ja no ha comptat amb la presència de la ja exalcaldessa. En total, Venturós ha estat alcaldessa de Berga durant 6 anys, entre els quals li ha tocat viure la inhabilitació per no despenjar una estelada del balcó de l'Ajuntament.

Els grups polítics li han agrait els anys de feina per la ciutat així com una ràpida recuperació. Per part de la CUP, a més, Aleix Serra ha defensat que és "una persona que passarà a la història d'aquesta ciutat per la valentia, caràcter i carisma inqüestionables".