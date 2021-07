Mig centenar d’estudiants d’arquitectura de la Universitat de Politècnica de València (UPV) i de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) participen fins demà en tallers per definir propostes i estratègies de desenvolupament rural que ajudin a posar fre al despoblament del Berguedà. Aquest treball s’emmarca en el conveni signat aquest abril, entre el Consell Comarcal del Berguedà, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya central i la UPC.

El document preveu col·laborar en l’estudi estratègic territorial, tant urbanístic com arquitectònic, per frenar el despoblament rural juvenil i, a la vegada, fomentar l’activació econòmica i demogràfica del Berguedà amb propostes i estratègies concretes.

Els estudiants fan estada a Puig-reig, Vallcebre, Saldes i Berga on coneixen diferents experiències relacionades amb la rehabilitació d’habitatges i l’urbanisme. El taller inclou xerrades tècniques, visites guiades a projectes realitzats al territori que puguin ser referents, treball de camp per recollir dades i elaborar conclusions així com reunions amb agents socials i econòmics. El Consell Comarcal del Berguedà s’ha fixat com a objectiu frenar la fuga de talents joves i habilitar els instruments necessaris per fixar la població al territori.

Avui a la tarda els estudiants exposen les primeres conclusions dels seus treballs en un acte al pavelló de Suècia de Berga obert a tothom i que començarà a les 5 de la tarda.