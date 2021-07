A Gironella, al carrer de les Serres De Biure, aquest matí s'ha rebentat a l'interior d'un garatge un dipòsit de gasoil amb capacitat per a 1.000 litres i s'han abocat entre 300 i 400 litres del combustible. L'avís s'ha donat a les 9 i 38 minuts i fins al lloc dels fets hi ha anat la Policia Local i tres dotacions del Bombers. L'abocament no ha afectat l'exterior, ni embornals ni tampoc clavegueram, de manera que no ha calgut avisar a l'Agència Catalana de l'Aigua. D'altra banda, s'han fet lectures dels gasos acumulats i han donat negatives.

El dipòsit es troba a la zona del garatge d'una casa. S'han tret els cotxes que hi havia estacionats i s'ha recomanat als seus propietaris que marxin fora de l'habitatge fins que gestionin la neteja de l'abocament amb alguna empresa especialitzada.