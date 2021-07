L’Ajuntament de Puig-reig estrena una aplicació mòbil i amplia el contingut de la web de l’Ajuntament en l’àmbit turístic per a la promoció d’aquest sector al municipi. Es tracta d’una de les accions que forma part del Pla de Dinamització del Turisme de Puig-reig aprovat pel consistori a finals del 2020. Ara, l’Ajuntament, en col·laboració amb l’empresa consultora Catexperience, inicia la implementació de les accions previstes en matèria de comunicació i promoció del turisme.

La principal novetat és la posada en marxa de l’APP mòbil Turisme Puig-reig disponible per Android i iOs descarregant l’aplicació directament a Play Store o App Store; o també a través d’Exploravia. Aquesta aplicació pretén acompanyar el visitant durant la seva estada al municipi. A més, l’APP permet la navegació en directe, fet que facilita el guiatge in situ del turista, proporcionant-li una eina molt útil per a la pràctica d’activitats de senderisme, BTT o de descoberta del municipi a peu.

El nou espai web identifica cada una de les experiències, activitats i recursos turístics del municipi segons la seva temàtica; Orígens Rurals, Històrics, Naturals o Industrials.

La campanya de promoció i comunicació es complementa amb un extens treball de redacció de nous continguts de tots aquells recursos turístics de diferent índole que es troben al municipi, com ara la història templera, la torre Merola, les colònies tèxtils, els productors locals i els camins entre boscos i camps de blat característics del paisatge de la Catalunya Central.