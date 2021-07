L'Assemblea Nacional Catalana, l'organització sobiranista basca Gure Esku Dago i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) van il·luminar aquest dissabte a la nit el Pedraforca per presentar la mobilització que preparen per al 2 de juliol de 2022. Batejada com a 'Via Pirinenca' les entitats pretenen connectar el País Basc amb Catalunya a través d'aquesta serralada amb punts de llum als cims des d'Hondarribia fins al Cap de Creus, a l'Alt Empordà. La presentació d'aquest dissabte, que es va repetir a l'Aiako Harria (Guipúscoa), la van protagonitzar més de 50 excursionistes que van pujar al Pedraforca per il·luminar-lo mentre a la falda de la muntanya on hi va haver un acte polític.

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie; el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri; el portaveu de Gure Esku Dago Amalur Alvarez; Jordi Pons, de la FEEC, i Àngels Torrens, d'Artistes de la República van participar a la presentació política. Paluzie va reivindicar l'acció i la mobilització de l'any vinent "per reclamar l'atenció de la comunitat internacional cap a una causa justa en favor del dret d'autodeterminació dels pobles". Va advertir que "la ciutadania catalana seguirà mobilitzant-se i lluitant activament per fer efectiva la independència" i va animar els bascos a fer-ho "per exercir amb plenitud el dret d’autodeterminació".