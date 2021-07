Avià va celebrar ahir una altra edició, la 33a, de la Festa del Segar i el Batre, que, en aquesta ocasió, va voler dedicar a la recerca de noves generacions que s’interessin per la tradició i n’agafin el relleu. Després de la suspensió de l’any passat i de l’adaptació de la d’aquest any encara a les restriccions sanitàries, el consistori va dissenyar un format reduït per mirar de minimitzar el risc de contagi i alhora poder iniciar la recuperació de la festa. En aquesta línia, l’enfocament cap als joves ha esdevingut aquest any una aposta per aconseguir nous segadors i segadores que garanteixin el futur de la festa.

El nou format de l’esdeveniment va programar tallers d’aprenentatge durant la setmana que van concloure ahir amb l’assistència dels joves aprenents als prats on cada any se celebra la festa per posar en pràctica les tècniques adquirides. Segons ha explicat l’Ajuntament, segadors i aprenents van fer una demostració de la tècnica de segar apresa en els tallers tot respectant les mesures sanitàries. Durant la setmana van ser una desena els segadors que van prendre part en la iniciativa, fet que ha permès alhora reunir en una mateixa activitat joves locals amb alguns dels padrins més veterans en l’ofici de pagès.

Lluny de reproduir les escenes d’una multitud de gent que cada any es concentra al poble, la jornada d’ahir es va iniciar en certa intimitat a les nou del matí amb la celebració d’una missa a la mateixa esplanada de Santa Maria. A les deu va començar la demostració de la sega i al migdia es va celebrar la Dansa de Segar i el Batre. I, finalment, un vermut, que, per mantenir les distàncies, es va haver de fer en racions individuals.