Els residents de Medicina Familiar i Comunitària i d'Infermeria podran fer la seva residència, a partir del maig de 2022, al Berguedà. L'Hospital de Sant Bernabé i els centres d'atenció primària de Berga Centre i del Baix Berguedà han rebut aquest mes de juliol l'acreditació que els permetrà fer, per primera vegada la formació. De cara el maig vinent, es preveu que dos metges i un infermer puguin fer-hi el primer curs de residència. La inclusió dels centres del Berguedà fa que l'acumulat de places de residència ofertes entre el Bages, l'Anoia, Osona i el Berguedà ja rondi la cinquantena per any de residència.

Antònia Baraldés, directora assistencial del Salut Catalunya Central-Hospital de Berga, reconeix que es tracta d'una oportunitat pels professionals "però també pel territori", pensant en què els residents puguin acabar decantant-se per quedar-se a treballar a la comarca un cop finalitzats els seus estudis. Fins ara, ha explicat, l'Hospital de Berga havia collit formacions d'estudiants de Medicina de la UVic i d'Infermeria de la FUB, però no la residència posterior al títol. "Era com el pregrau, ara serem centre de postgrau", ha recalcat.

L'interès pel món rural

Segons ha explicat el cap d'estudis de la unitat docent a la Catalunya Central de l'ICS, Joan Daniel, fa dos anys les unitats homònimes de l'àrea metropolitana van demanar-los sí els seus residents podien rotar per la Catalunya Central per aprofundir en "medicina rural". Des de llavors, el CAP de l'Alt Berguedà ha acollit residents, però de forma temporal. Ara, amb l'acreditació de l'hospital i els CAP de Berga Centre i Baix Berguedà podran cursar-hi l'especialització durant quatre anys.

Els residents de medicina estaran durant quatre anys fent l'especialització, mentre que els d'infermeria seran dos. "Confiem en el fet que aquesta nova oportunitat ens permeti fidelitzar aquests nous professionals, contractar-los després, i atraure talent", ha dit la gerent de l'ICS a la Catalunya Central, Anna Forcada.

Tres residents en el primer curs

L'acreditació permetrà a l'Hospital de Berga i als dos ambulatoris formar a dos metges i dos infermers per curs, malgrat que per a la primera convocatòria només s'oferirà una plaça d'aquesta segona especialitat. Tots els residents tindran un coordinador i es preveu que puguin fer una rotació pels diferents àmbits professionals.

Des de l'ICS, Forcada ha fet una crida a les a ajuntaments i agents del territori a col·laborar per fer que les places ofertes siguin "atractives" pels futurs professionals, tot recordant que als que se'ls hi assigni, molt probablement seran de fora, i caldrà traslladar-s'hi a viure.