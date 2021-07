El Berguedà vol donar un tomb al turisme a través d’una nova campanya de promoció. La campanya d’estiu, justament, fa referència al gir: «Al Berguedà, dona-hi una volta». Es tracta d’una campanya, segons han explicat els mateixos responsables, que s’ha creat a partir de l’anàlisi dels punts febles i de les inquietuds de diverses persones i empreses del sector turístic, amb la voluntat de trencar amb tòpics i estereotips i amb una clara aposta per la gastronomia i la restauració de la comarca.

En la presentació d’aquesta campanya a Bagà, Joan Oña, alcalde del municipi, va recordar que «cal aprofitar els fluxos migratoris que a causa de la situació de pandèmia s’han modificat», i va agrair aquesta iniciativa, ja que considera que «és important per posicionar el Berguedà en aquesta situació».

Segons Lluís Vall, president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, «és hora de mostrar un Berguedà inèdit, de propostes i llocs poc corrents, i que a la vegada coneguin i es deixin seduir per les ofertes gastronòmiques. Mostrar un altre Berguedà és possible».

Centrada en elements audiovisuals pensats per publicar-se en diferents plataformes digitals, la campanya presentarà fins a 28 vídeos, que s’acabaran adaptant en diferents formats de xarxes socials i que s’acabaran traduint amb més de 100 peces audiovisuals que s’aniran publicant al llarg d’un any. Aquest material es combinarà també amb elements impresos, bàners i diferents continguts pensats per a web. I durant aquest any, cada mes s’explicarà una proposta diferent, apropiada per cada època, per gaudir del Berguedà. La proposta és per «trencar amb l’estacionalitat i promocionar la restauració del Berguedà».