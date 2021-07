L’ACEB, l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà, ha visitat sis escoles de la comarca el darrer mig any per transmetre als alumnes de cinquè i sisè de primària una «nova imatge» de les empreses i l’emprenedoria. La iniciativa ha arribat a 121 alumnes.

La iniciativa pretén desmitificar la imatge estereotipada de l’empresari i donar una visió «més útil i dinàmica de l’emprenedoria», diu l’entitat en una nota de premsa. A cada xerrada es posa sobre la taula el resum de l’activitat professional de les ponents, es dona a conèixer les empreses berguedanes i es tracta la representació femenina al món empresarial. Així es reflexiona també sobre la desigualtat de gènere.

Judith Vinyes, de la comissió ACEB Suma i ponent, afirma que «les xerrades del grup de treball del projecte Escola, Dona i Empresa han posat de manifest que encara hi ha una gran feina a fer per eliminar els estereotips respecte a feines d’homes i de dones». Pel que fa a la coneixença del territori per part de l’alumnat, Vinyes comenta que «hem vist un alt coneixement del concepte empresa dins el món que ens envolta al dia a dia i també cares de sorpresa quan hem ensenyat empreses berguedanes de diferents sectors».