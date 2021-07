Una fita geogràfica enmig d'un camp segat d'Avià i feta a partir de 500 dibuixos realitzats per veïns del poble. És la nova proposta del Konvent de Cal Rosal a Avià, que fusiona art i terra, i que busca "fugir de l'urbanisme reglat". "Ens interessava que la gent entrés al camp, que és un espai que està dins del poble, però que es trepitja poc. Convidar-los a trencar les normes de l'asfalt", explica l'artista Clara Nubiola. La proposta, titulada '360º Avià', és una gran estructura de fusta feta amb plafons amb els dibuixos, que ofereixen una visió "poc idealitzada" d'Avià. "M'interessava sortir del nucli antic, i demostrar que els pobles són més que el campanar i quatre cases antigues", explica Nubiola. L'obra s'inaugurarà aquest dissabte.

La proposta s'ha fet a partir d'il·lustracions que ha dibuixat la gent del poble, des dels més petits fins adults. Amb passejades amb l'artista Clara Nubiola, i on la goma d'esborrar i el llapis estan prohibits. "M'agrada treballar sobre l'error i, tant amb els adults com amb els nens, hi ha molta resistència a acceptar l'error i acabar fent paisatge", explica l'artista.

De fet, implicar la ciutadania és un dels objectius del Konvent, que ja fa cinc estius que ofereix propostes, fora de l'art més convencional, al poble d'Avià. Per fer-ho, l'Ajuntament recolza econòmicament la iniciativa que, enguany, té un cost total de 100.500 euros.

Una obra enmig d'un camp segat

'360º Avià' s'ubica enmig d'un camp segat, i no és gens casual: "Té una explicació de relat paisatgístic, és una fita geogràfica per demostrar que el que ens envolta són camps". "És un espai que canvia en funció de l'època de l'any", explica la comissària de l'obra, Rosa Cerarols.

La inauguració de l'obra es farà aquest dissabte, 17 de juliol. L'acte comptarà amb un taller de seligrafia.