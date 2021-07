Hi haurà Aplec del Pi de les Tres Branques aquest diumenge 18 de juliol, però serà de manera gairebé simbòlica i no es farà a l'ubicació habitual. A causa de l'empitjorament de la situació de la pandèmia de la covid-19 i les mesures dictades pel Procicat, l'Ajuntament de Castellar del Riu ha decidit suspendre l'acte, com ja va fer l'any passat. L'organització, però, ha optat finalment per celebrar un format reduït de l'Aplec -amb només parlaments i una ofrena floral- a la plaça dels Països Catalans de Berga.

Adrià Solé, batlle de Castellar del Riu, ha assenyalat que "era molt complicat" organitzar l'acte amb les restriccions establertes per la Generalitat -el recinte perimetrat, els assistents asseguts, control d'accés, i sense poder fer l'esmorzar i les sardanes-. "Hagués estat deslluit, i hem decidit suspendre-ho per responsabilitat", manifesta Solé.

De fet, l'edició d'enguany hagués estat la del centenari. Des del consistori castellanenc confien ara en poder fer una celebració especial el juliol del 2022.