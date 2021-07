Ivan Sànchez va ser investit nou alcalde de Berga, aquest divendres a la tarda, després de la dimissió de Montse Venturós a causa de la depressió que pateix. El nou alcalde ha estat escollit amb el vot a favor dels vuit regidors de la CUP, i els dos d’ERC, mentre que els cinc de Junts i l’únic del PSC han votat en blanc.

En el seu discurs, Sànchez va assegurar no estar «content del tot», ja que ha esdevingut alcalde perquè «la Venti ho ha deixat de ser per motius de salut». El nou alcalde va elogiar la feina de la seva antecessora, i ha assegurat que serà recordada com «una de les millors alcaldesses de Berga». Sànchez ha estat l’alcalde accidental durant els cinc mesos de baixa de Venturós.

En la resta del discurs, que s’ha allargat poc més de deu minuts, el nou batlle va aprofitar l’ocasió per fer autocrítica respecte a la tasca de govern dels últims dos anys. «La investidura d’avui és un punt i seguit amb matisos. Sabem que hem de revertir coses de Berga i del nostre govern. Però no les hem de canviar perquè la gent no ens critiqui, sinó perquè creiem que Berga ha de ser una ciutat agradable per passejar», va declarar.

A més, Sànchez va fer referència a afers comarcals com el Pacte per la Reactivació Econòmica o el porta a porta per destacar la importància «d’anar de la mà» del Consell Comarcal. «Les dues administracions hem de fer un pas ferm i valent. Berga ha de liderar conjuntament amb el Josep, l’Abel, l’Ariadna, i la resta de consellers aquests projectes», va afirmar Sànchez.

A més, l’alcalde va fer un toc d’atenció als municipis -presumiblement Gironella i Puig-reig- que no participen del sistema de gestió de residus del Consell. «Els pobles grans de la comarca hem d’estar en aquest projecte, si només pensem en interessos econòmics de costos, som uns insolidaris», va manifestar.

D’altra banda, Sànchez va assegurar que els pròxims anys seran durs a causa de la pandèmia i ha tingut un record «pels berguedans i berguedanes que han patit i han mort per la covid-19. També volem enviar una abraçada com a corporació a aquelles persones que continuen a primera línia de foc i segueixen lluitant contra el virus», va sentenciar.

Per últim, Ivan Sànchez va tenir paraules d’agraïment per als seus pares i amics, per a la seva companya de vida i també va fer un esment especial en record del seu avi.

Una de les primeres qüestions que haurà d’afrontar Ivan Sànchez, com ja porta fent en els últims mesos, és la de la gestió de la residència Sant Bernabé. De fet, a finals d’aquest mes de juliol acaba el «conveni interadministratiu» amb Sumar.

El mateix nou alcalde va anunciar ara fa uns mesos en una roda de premsa telemàtica que la intenció del consistori és anar prorrogant-lo temporalment fins que no sigui possible tirar endavant la fórmula definitiva: la compra d’accions de l’empresa per part de l’Ajuntament.

Més enllà de la inseguretat jurídica que pot generar aquest pas -després de la suspensió del TSJC per la gestió similar de la residència d’Esparreguera- l’Ajuntament encara no ha aclarit si està a prop de sortir del Pla de l’Ajust de l’any 2012 -i que complica una actuació d’aquesta envergadura-.

En l’acte d’investidura hi era present la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que havia de fer una visita institucional a l’Ajuntament. Vilagrà ha explicat que coneix Venturós i que ha volgut ser-hi com a mostra de suport. «Ha estat un tema més emotiu, de coneixences personals i de voler-li donar suport perquè ha fet un gest molt valent de reconèixer una situació complicada. Crec que és important que persones més públiques ho expliquin perquè sovint és una malaltia que no s’entén», va subratllar.

També van ser presents en l’acte la secretària segona del Parlament, Aurora Madaula, la diputada al Parlament de Catalunya, Alba Camps, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit, i el president del Consell Comarcal, Josep Lara.

El nou alcalde tindrà un 100% de dedicació El nou alcalde de Berga Sànchez tindrà un 100% de dedicació a partir de l’1 d’agost. Un dia abans, el 31 de juliol, finalitzarà la relació laboral amb el seu actual ocupador, l’Ajuntament de Cercs. Cobrarà un salari brut anual 33.751,48 euros. Sànchez es quedarà les àrees de Governació, Residència Municipal, Serveis Centrals, Comunicació, Drets Socials Bàsics i Patrimoni Cultural i Museus. La principal modificació en la resta del cartipàs és l’entrada del regidor Andreu Comas, que assumirà les regidories de Participació Popular i Turisme. La primera pertocava a Roser Valverde i la segona a Roser Rifà. Aquestes regidores mantindran les altres carpetes que tenien fins ara, com la resta d’edils del consistori. A més, Issac Santiago es quedarà la de Contractació. Pel que fa al capítol de dedicacions i retribucions, tampoc no hi haurà novetats més enllà de la ja mencionada del nou batlle, i la del nou edil Andreu Comas, que tindrà un 33% de dedicació i cobrarà 9.281 euros anuals bruts. Els dos regidors d’ERC no tindran una dedicació específica i només percebran les retribucions per assistència al ple, a les Juntes de Portaveus i a les Comissions Informatives. Sí que hi ha canvis en la distribució de les tinences d’alcaldia. Roser Valverde i Eloi Escútia pujaran un graó i seran primera i segon tinent d’alcalde respectivament, Aleix Serra pujarà de la cinquena a la tercera, Maria Miró es quedarà amb la quarta i Ramon Camps amb la cinquena.

Junts elogia el perfil «més obert» de Sànchez Junts per Catalunya va rebre amb sensacions positives que el nou alcalde de Berga sigui Ivan Sànchez. «No és la persona que haguéssim elegit, però sí que és de tarannà més obert, amb menys càrrega ideològica, i allunyarà la ciutat de maximalismes i ajudarà a una millor gestió», va afirmar el portaveu del grup municipal, Ferran Aymerich. «Demanem amplitud de mires, tenim un seguit de temes i carpetes pendents i és important definir que volem que sigui la ciutat durant els propers anys, va continuar Aymerich. A més el portaveu considera que el funcionament de l’equip de govern en aquests últims dos anys no ha estat el més idoni. «Aquest govern s’ha comportat com un conjunt de cèl·lules individuals. Has de fer que aquest engranatge funcioni millor», va reblar Aymerich, que també va felicitar el nou alcalde i li va desitjar sort i encerts «perquè serà el de tots els veïns de Berga.



El PSC assenyala que toca fer «unitat política» Abel García, portaveu del PSC, ha explicat que «al llarg dels dies he tingut diferents posicionaments. Algun dia he pensat que eres el meu alcalde i que votaria a favor», ha assegurat el socialista, que finalment s’ha decantat pel vot en blanc. Tot i això, García ha dit que «no podem oblidar on som». «Des de l’inici del mandat, només hem canviat un 10 per cent dels membres de l’equip de govern, perdem euros de subvencions i incomplim la llei en les contractacions, s’ha queixat l’edil. De fet, aquests són alguns dels afers que l’oposició ha recriminat al govern municipal durant els últims plens. Malgrat això, Garcia ha recordat que «vull posar per davant els interessos de la ciutat. Dia rere dia hem fet unitat política i en això em quedo. Desitjo que siguis el millor alcalde que ha tingut la ciutat, i aquí em tens per fer una Berga millor», va afirmar el regidor del PSC en el final de la seva intervenció.