Bagà viu aquest cap de setmana la fira medieval de les Festes de la Baronia de Pinós, tot i que, a causa de les restriccions per la pandèmia, van tornar a ser de petit format com l’any passat. A part de l’habitual mercat, hi va haver una actuació dels Joglars de Ripollet, i un sainet, ja de nit, entre altres activitats.