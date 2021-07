Berga ha acollit aquest diumenge un emotiu acte en la diada del Pi de les Tres Branques. Com ja va succeir l’any passat, a causa de les restriccions per la covid-19 s’ha suspès el tradicional aplec en la ubicació habitual i s’ha realitzat un acte gairebé simbòlic -amb parlaments i ofrena a la plaça dels Països Catalans.

En l’any del centenari de l’aplec, s’ha llegit un manifest de l’historiador berguedà Ramon Felipó que tracta sobre els orígens de la celebració. També hi ha hagut un breu discurs del president del Consell. A l’acte hi van assistrt altres representants del govern de l’ens comarcal, membres de diversos partits polítics locals com Junts per Berga i ERC ,així com d’entitats independentistes de la comarca com Òmnium i l’ANC. La gran absència ha estat la del nou alcalde de Berga, Ivan Sànchez.