L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte d’arranjament i millora del pont de la Fàbrega. Les obres permetran reobrir l’accés principal al veïnat de la serra de Noet, tancat al pas de vehicles pels desperfectes provocats per una forta tempesta l’estiu passat.

El pressupost de la licitació és de 75.962,29 euros (IVA inclòs), aportats en la seva totalitat pel consistori berguedà. El termini d’execució de les obres és de 3 mesos, de manera que es preveu que l’obra es pugui completar durant la tardor.

El projecte no només inclou la reparació del pont i la pavimentació dels accessos, sinó també una ampliació i, sobretot, una millora en la seguretat que el veïnat havia reivindicat al llarg de les últimes dècades. Concretament, es durà a terme una ampliació de l’amplada de pas del pont per millorar-hi la circulació dels vehicles agrícoles, així com també la instal·lació de baranes de seguretat a ambdós costats, que afavoriran el pas segur dels vehicles, però també dels vianants i esportistes que freqüenten la zona.

Les persones naturals o jurídiques interessades a concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins a les 23.59 h del divendres, 30 de juliol. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura.