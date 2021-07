El Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació de Barcelona, organitza un taller formatiu gratuït per a la contractació pública dels serveis de transport escolar col·lectiu de la comarca per als cursos 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024.

Aquesta acció formativa tindrà lloc avui, dilluns, de les 11 del matí a les 2 de la tarda. S’adreça a totes aquelles persones interessades a presentar-se a concursos de les administracions públiques i a l’esmentat en particular.

En aquest acció formativa s’analitzaran els aspectes específics de la contractació dels serveis de transport escolar, així com els que s’han de tenir en compte a l’hora de preparar una oferta per optar a la contractació pública, com el Document Europeu Únic de Contractació i el Plec de Clàusules Administratives Particulars. Per participar-hi no cal inscripció prèvia. La formació és online i es podrà seguir a través d’aquest enllaç: http://www.bergueda.cat/taller_licitacio_transport.

La presentació del taller serà a cura d’Abel Garcia, vicepresident tercer i conseller d’Esports, Joventut, Transport i Mobilitat, Turisme actiu i Participació.