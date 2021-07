Berga, Gironella i Puig-reig han donat el tret de sortida en els últims dies al projecte «Apunta’t a l’Esport d’Aventura!», una proposta esportiva destinada a joves d’entre 14 i 18 anys d’aquests municipis. És organitzada per aquests tres ajuntaments en col·laboració amb el Consell Comarcal del Berguedà i amb el suport econòmic i tècnic de la Diputació de Barcelona.

La finalitat d’aquesta acció és el foment de l’esport entre els joves, la generació d’espais de trobada positius i significatius entre iguals, l’educació en valors, el coneixement dels diferents recursos que hi ha al territori, així com dels principals agents i entitats vinculades a l’esport dels municipis i de la comarca.

«Apunta’t a l’Esport d’Aventura!» es desenvolupa de manera simultània als tres municipis a partir d’una activitat esportiva setmanal, fins al mes de desembre d’enguany, amb un intensiu durant l’agost.

El tret de sortida va ser dilluns passat a Puig-reig –que lidera aquesta edició– i a Berga. L’endemà es va estrenar a Gironella.

Des de la Diputació de Barcelona s’apunta que es tracta d’una iniciativa que va tenir molt bona acollida l’any passat entre el jovent dels municipis, i «que potencia una mirada inclusiva i integral, i fomenta un canvi en positiu de la realitat del jovent de la comarca del Berguedà».

El projecte es porta a terme en horari de tarda i es fan activitats d’aventura com caiac, tirolina, segway, descens de barrancs, hípica, espeleologia, quads, entre d’altres, així com activitats organitzades per les entitats esportives dels municipis i la comarca, com futbol, handbol, bàsquet, voleibol i atletisme. Totes les activitats es fan garantint les mesures de protecció sanitària contra la covid-19.

En el grup motor del projecte participen les regidories d’Esport i de Joventut dels tres consistoris i el personal tècnic d’Esports i de Dinamització cívica d’emancipació juvenil del Consell Comarcal.