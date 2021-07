La CGT Berguedà es queixa en un comunicat de que la residència Mont Martí de Puig-reig pateix falta de personal i que això repercuteix en el tracte que reben els usuaris del centre. Fins i tot, assegura que ja ha denunciat la situació a Inspecció de Treball.

El sindicat assenyala que la problemàtica de tenir pocs professionals ja es porta arrossegant des de principis d'aquest any, però destaca que en els últims dies encara s'ha agreujat més. En aquest sentit, lamenten que des de l'11 de juliol es reparteix medicació en la Unitat de Discapacitats Psíquics sense tenir la formació necessària, no es poden fer les cures necessàries als usuaris d'aquesta unitat ni als de geriatria, i que no es pot preparar la medicació als usuaris que van a passar el cap de setmana amb les seves famílies.

"Tot això causa situacions de nervis, estrès, i problemes diversos als usuaris, a les famílies i als treballadors i treballadores", manifesta la CGT, que recorda que molts treballadors han de doblar el torn amb jornades superiors al que estableix la llei. La manca de personal, insisteix el sindicat, també provoca que les ràtios siguin molt elevades, "més del que permet la llei tenint un cuidador per 12 usuaris amb discapacitat física i psíquica, alguns amb un alt grau de dependència", explica el sindicat en el comunicat.

D'altra banda, la CGT diu que "l'empresa està al corrent de la situació i no hi posa solució", i que per aquest motiu s'ha vist obligat a presentar una denúncia a Inspecció de Treball.