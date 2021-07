El Berguedà és ja la comarca amb la mitjana d’edat dels nous contagiats més baixa, 24,79 anys, a causa de brots en grups de lleure i excursionisme. Si diumenge era la segona i tenia per sota la Vall d’Aran, ara aquesta comarca té una mitjana de 25,21 anys.

Pel que fa a la resta de comarques de l’àmbit de cobertura del diari, la mitjana del Bages és de 35,35; la del Solsonès, 32,02; la del Moianès, 31; la de la Cerdanya, 32,88; la de l’Alt Urgell, 34,07, i la de l’Anoia, 30,68.

Una comarca de l’àmbit de cobertura del diari, l’Alt Urgell, és la que tenia ahir el risc de rebrot més alt, 2.177. Cal baixar fins a la tretzena posició per trobar el Moianès, amb un índex de 1.152. De fet, totes les comarques de l’àmbit territorial de Regió7 menys l’Alt Urgell es troben per sota de la mitjana catalana de 1.231.

Per sota del Moianès hi ha el Solsonès (864), l’Anoia (859), la Cerdanya (858), el Bages (726) i el Berguedà (511).

L’Alt Urgell és la quarta comarca amb la velocitat de transmissió del virus més alta de Catalunya (1,75). La resta de comarques de l’àmbit de cobertura del diari tenen valors inferiors que ronden per dalt i per baix la mitjana catalana de 1,04.

A l’Alt Urgell, una comarca de menys de vint mil habitants, hi ha hagut la darrera setmana analitzada pel Departament de Salut 162 casos confirmats per PCR o test d’antígens. L’explosió de nous positius va deixar al Bages, del 26 de juny al 2 de juliol, 283 casos; la setmana següent, 571, i la darrera analitzada, del 10 al 16 de juliol, 644. També a l’Anoia, la línia de nous casos continua ascendent i les tres darreres setmanes s’han confirmat 305, 468 i 487 casos, respectivament. La mateixa tendència hi ha al Moianès, amb 22, 60 i 61 casos.

Per contra, al Berguedà, la darrera setmana analitzada es van confirmar 94 casos, que és una xifra inferior als 116 dels detectats del 3 al 9 de juliol. Al Solsonès també van baixar la setmana passada fins a 43 casos, quan l’anterior havien estat 63, i a la Cerdanya s’ha passat de 95 a 75 casos les dues darreres setmanes.

Pel que fa a Manresa, ahir era la ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb menys risc de rebrot, amb un indicador de 661, que no té res a veure amb els 1.639 punts de Barcelona o els 1.592 de l’Hospitalet.

També tenia la incidència acumulada a 14 dies de l’epidèmia més baixa de les ciutats grans, amb un índex de 566.