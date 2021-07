L’entitat Torre de Guaita, que du a terme excavacions al voltant del castell de Guardiola, ha descobert les últimes hores una destral de pedra que, a falta de més exploracions, podria datar de la prehistòria i, concretament, de l’etapa del neolític.

Ara, després de les perspectives inicials generades, l’entitat preveu fer les pròximes setmanes o mesos un tastament o sondeig arqueològic per confirmar si hi ha estrats d’aquest període. Les restes més antigues de la construcció de les quals es tenen constància fins ara són del segle XII o XII.

La troballa de la destral, però, no és l’única sospita que hi havia vida durant la prehistòria. Anteriorment, també es va trobar un fragment de ceràmica. Tot i això, l’arqueòloga que dirigeix l’excavació, Marta Ramon, es mostra prudent i prefereix encara «no posar la mà al foc». Mentrestant, Gerard Ferrer, president de l’entitat, considera que si es confirma la hipòtesi s’obriria «un nou escenari per al jaciment, per a la història del municipi i de la comarca».

L’entitat va començar les jornades d’excavacions aquest dilluns, i s’allargaran fins al divendres 30 de juliol. És l’onzena edició que les organitza, tot i que els últims dos anys el format ha canviat a causa de la covid-19.

Primer era un dels camps de treball que cada estiu prepara la Generalitat, i ara ha esdevingut un voluntariat. Enguany hi ha inscrites unes 40 persones entre famílies i estudiants d’arqueologia, que poden apuntar-se uns dies determinats o les dues setmanes. A més, aquest any l’entitat ha perdut una subvenció de la Diputació, i ara ha de buscar altres estratègies per pagar la campanya.

D’altra banda, l’entitat Torre de Guaita anuncia que ha demanat a la Generalitat que faci una intervenció urgent a la torre de l’homenatge.