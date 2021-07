El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà (GDNB) s’oposa «frontalment» a la candidatura per acollir als Jocs Olímpics d’hivern. L’entitat defensa que «el model econòmic d’uns Jocs Olímpics és contrari al desenvolupament sostenible defensat per les Nacions Unides.

A més, recalca que «l’escalfament global ja està modificant el clima. Al Berguedà i a totes les comarques de muntanya catalanes hem vist disminuir els dies de precipitació, augmentar la cota de neu i com cada estiu tenim més calorades i més llargues. Això està fent disminuir els recursos hídrics disponibles», argumenta el GDNB. En aquest sentit, el grup considera que «el model econòmic basat en el turisme hivernal ja ha caducat. Desitjaríem una mirada llarga de les institucions públiques per començar a plantejar alternatives que permetin equilibrar el país i generar activitat econòmica fora de l’àmbit de l’esquí», reclamen.

D’altra banda, l’entitat es mira amb escepticisme la consulta al territori que planteja el Govern de la Generalitat. «Ens temem que la pregunta no sigui sí o no, sinó un xantatge per tenir infraestructures a canvi del suport als Jocs Olímpics». El Grup de Defensa de la Natura creu que la posició de les comarques dels Pirineus ha de ser rotundament sobre aquesta qüestió.. «Hem de dir alt i clar que no volem els Jocs Olímpics. Necessitem infraestructures sostenibles, futur per a les muntanyes i un pla de desenvolupament, i reequilibri territorial basat en motos alternatius al turisme hivernal.