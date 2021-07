L’artista berguedana Elena Boix ha començat aquest divendres el dibuix d’un mural anomenat Jugo al que vull en una paret d’un parc infantil d’Olvan.

En el disseny, s’hi plasmarà una imatge d’un infant jugant, per transmetre el missatge que els infants han de poder escollir lliurement a què volen jugar amb independència del seu sexe. L’Ajuntament d’Olvan ha obtingut una subvenció de la Diputació per finançar l’obra.

La mateixa artista assenyala que la idea del mural és la de «jugar per aprendre, per créixer, per ser més lliures. Jugo al que vull independentment del meu sexe i dels estereotips de la nostra societat. Eduquem sense prejudicis ni idees preconcebudes», recalca Boix, que és llicenciada en Belles Arts i té una solvent trajectòria en el món de la il·lustració, dibuix i pintura.