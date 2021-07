Puig-reig treballa amb la idea de tirar endavant comunitats energètiques entre els veïns de la població. Aquest concepte fa referència a la compartició de l’energia generada per plantes renovables –sense que aquesta hagi de passar abans per les empreses distribuïdores– entre els veïns d’una zona separats per menys de 500 metres de distància.

Inicialment, el consistori pretén impulsar una comunitat energètica al polígon industrial de Cal Vidal a partir de la instal·lació d’un camp solar que tindria una potència de 200 kilowatts. L’energia que generés la planta es compartiria amb les empreses del polígon i amb tots aquells veïns que la volguessin comprar de menys de 500 metres de distància.

L’alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, ha assenyalat a Regió7 que és una qüestió que encara està verda «perquè la legislació no acompanya gaire», lamenta en relació amb la limitació del mig quilòmetre per formar part de la comunitat.

Sobre això, Altarriba diu que la intenció inicial és formar comunitats energètiques petites a partir dels productors del territori, i anar expandint-les a mesura que la legislació s’adapti fins que puguin arribar a tot el municipi.

D’altra banda, Altarriba ha explicat que hi ha diverses fórmules perquè es facin efectives aquestes comunitats. Una opció és que siguin les mateixes empreses productores les que formin part de la comunitat energètica, i una altra és que n’entri a formar part el consistori i la distribució d’energia vagi al seu càrrec.

L’Ajuntament de Puig-reig ja ha demanat assessorament a la Diputació de Barcelona perquè analitzi tècnicament les possibilitats de la iniciativa. A part del projecte en la planta del polígon de Cal Vidal, Altarriba apunta que si les plaques fotovoltaiques instal·lades a l’edifici consistorial i a l’escola bressol i biblioteca generessin un excedent d’energia també es podria plantejar crear una comunitat energètica amb les llars de la zona.

De moment, però, l’objectiu de l’Ajuntament és que la comunitat de Cal Vidal es pugui formar en la meitat que queda de legislatura. El cost del projecte seria d’uns 250.000 euros, que el consistori preveu sufragar a través dels fons europeus i de subvencions d’altres administracions.