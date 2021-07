L' Institut Català de la Salut (ICS) defensa en un comunicat que la cobertura mèdica a l'Alt Berguedà durant l'estiu està garantida tot i la reducció de metges i que el servei se centralitzi a Guardiola. En aquest sentit, aquest diari ha pogut confirmar que fins el 22 de setembre hi hauran 3 metges en tot l'Alt Berguedà, mentre que abans de l'estiu eren 4,5 -sense comptar la figura del pediatre.

D'una banda, Salut recorda que "els consultoris de Bagà, la Pobla de Lillet, Castellar de n’Hug, Gósol, Saldes, Vallcebre i Sant Julià de Cerdanyola es mantindran oberts durant l’estiu en el seu horari habitual amb professionals d’infermeria i d’atenció a la ciutadania. Els professionals d’infermeria resolen de forma directa i immediata moltes de les consultes habituals relacionades amb el seguiment de la població amb malalties cròniques, ferides i altre tipus de consultes sobre salut", recalca l'ICS.

En relació a les jornades de treball dels metges, Salut assegura que hi hauran 3 professionals a jornada complerta al CAP de Guardiola, i no 1,5 com van esgrimir els alcaldes de la zona. Segons l'ICS, "aquests professionals garantiran de manera presencial el servei des del CAP de Guardiola de Berguedà, que és el centre de referència de tota l’àrea bàsica, i es desplaçaran a qualsevol punt del territori sempre que sigui necessari fer un servei domiciliari o oferir atenció des del consultori local". Concretament, a Guardiola hi haurà cada dia, de dilluns a divendres, dos professionals de medicina de 8 a 15 h i un professional de 13 a 20 . Per la seva banda, aquells casos de més gravetat i que requereixin més atenció mèdica es derivaran a l’Hospital de Berga i si és necessari es demanarà transport sanitari.

A més, el Departament assenyala que "el període d’estiu obliga cada any a reorganitzar els horaris dels centres d’atenció primària. Aquest estiu, per segon any consecutiu, cal fer compatibles les vacances dels professionals amb la cinquena onada de la pandèmia".

La gerent de l’ICS a la Catalunya Central, la doctora Anna Forcada, aclareix que “el compromís dels professionals de la salut és no deixar mai d’atendre la ciutadania de l’Alt Berguedà. Per aquest motiu, tot i les circumstàncies excepcionals que vivim, s’han pres totes les mesures per poder garantir la continuïtat del servei durant l’estiu”, destaca Forcada.