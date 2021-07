El Consell Comarcal ha presentat una nova àrea per a autocaravanes i vehicles camperitzats a Sant Corneli, al terme de Cercs. Amb aquest, ja són 12 els punts habilitats per tota la comarca per a aquests vehicles.

El president de l’ens, Josep Lara, remarca que l’aposta per aquests punts va començar d’una manera molt «incipient», però «s’ha anat engrandint i eixamplant i està donant molt bons resultats al Berguedà». Al marge de l’ús turístic de la instal·lació, Lara recorda que també permet buidar a determinats vehicles buidar les aigües fecals.

El batlle de Cercs, Jesús Calderer, ha assenyalat que es va considerar que era el lloc més indicat perquè dona cobertura al turisme que visita la colònia minera,i al que realitza esport a la zona dels Rasos de Peguera i la serra d’Ensija.