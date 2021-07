Berga ha ampliat la campanya Salva la nit per fomentar el consum responsable i fer que les nits siguin memorables respectant el descans veïnal i els carrers de la ciutat. La iniciativa va néixer l’estiu de l’any passat amb l’objectiu de prendre consciència que la diversió nocturna i l’oci també han de ser compatibles amb el civisme, la prudència, la responsabilitat i l’empatia.

Per fer-ho, es va crear una campanya a través de les xarxes socials formada per diferents peces gràfiques referents als efectes derivats de les botellades, com, per exemple, el soroll i la pertorbació del descans veïnal, l’incivisme i l’abandonament de deixalles al carrer, entre d’altres. La campanya es completava amb accions de sensibilització a peu de carrer implementades per equips especialitzats d’educadores i educadors en espais on habitualment es produeixen concentracions de joves per consumir begudes alcohòliques.

Enguany, s’han instal·lat estands en espais concorreguts de la ciutat (plaça de Sant Joan) i serveis de caràcter itinerant amb educadors i educadores que recorren les zones on majoritàriament es produeixen les botellades per tal d’oferir informació, assessorament i formació per disminuir els riscos en el consum d’alcohol i altres drogues.

Una altra de les accions que s’han portat a terme ha estat la instal·lació de llenços de grans dimensions de la campanya en quatre espais de la ciutat, on es produeixen les trobades de joves durant les nits dels caps de setmana. Les pancartes han estat col·locades a la façana de l’antic Hotel Queralt, al portal de Sallagosa, a la plaça de Sant Joan i a la plaça de Viladomat.

Per reforçar la campanya i conscienciar la població, també s’ha comptat amb la complicitat dels bars, els locals d’oci nocturn i els supermercats que obren en horari nocturn. Aquests establiments llueixen l’adhesiu de la campanya per compartir i difondre la necessitat de reduir el consum d’alcohol.