La delegada del Govern espanyol a Catalunya, la socialista Teresa Cunillera, va tractar ahir amb els representants de l’Ajuntament de Berga sobre el finançament de la Patum i la renovació de la declaració de la festa com a patrimoni immaterial de la Unesco. Aquesta darrera proposta es tramita a través del Govern de l’Estat. A la trobada, hi van ser presents la regidora de Patum, Roser Valverde (CUP), acompanyada de Dolors Tous (ERC), també al govern local, i els regidors de l’oposició Ferrna Aymerich (Junts per Berga) i Abel García (PSC). Va disculpar la seva presència l’alcalde, Ivan Sánchez, que tenia compromisos laborals.

La delegada va recollir les necessitats i va agrair l’esforç conjunt de l’Ajuntament i les comparses per preservar la Patum com a font de riquesa cultural d’abast mundial.

Abel García, que va ser el contacte de Berga amb la delegació per fer la trobada, explica que en la darrera reunió del Patronat de Patum havia sorgit la idea de poder mantenir contacte amb les diferents institucions per mirar de resoldre els problemes endèmics de finançament que té la festa. García considera que la Patum és una festa de país i que ha de rebre un tracte diferenciat que ara no té. També es van abordar possibilitat de finançament per temes com la restauració de la imatgeria, i projectes com el de la Casa de la Patum o del futur museu. Entre altres aspectes, Cunillera es va comprometre a treballar i mitjançar amb possibles empreses per facilitar l’esponsorització o patrocini de la festa. La delegació tindrà una persona per portar temes de la Patum.